Штаты обвинили Россию в невыполнении резолюции СБ ООН по Сирии

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Белый дом США заявил, что Россия, Сирия и Иран не выполняют резолюцию 2401 СБ ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Режим (Президента Сирии Башара) Асада, наряду с его сторонниками в Москве и Тегеране, должен придерживаться резолюции 2401 Совета безопасности ООН, прекратить боевые действия в Восточной Гуте и вокруг нее и разрешить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи почти 400 тыс. ни в чем не повинных гражданских лиц, оказавшихся в критическом положении», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также Штаты осудили наступление сирийской армии при поддержке российских и иранских военных, которое проводится в пригороде Дамаска Восточная Гута против боевиков.

Белый дом обвинил власти Сирии и Россию в «убийстве невиновных гражданских лиц», а также во «лжи и неизбирательной силе», говорится в сообщении информагентства.