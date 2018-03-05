Россотрудничество организовало во Вьетнаме курсы русского языка для болельщиков

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Представительство Россотрудничества во Вьетнаме организовало курсы русского языка для болельщиков, сообщает ТАСС.

Курсы для вьетнамцев, собирающихся в Россию на чемпионат мира по футболу, будут проводиться в Российском центре науки и культуры (РЦНК), который располагается в Ханое. Об этом рассказала руководитель представительства Россотрудничества во Вьетнаме и директор РЦНК Наталья Шафинская.

Экспресс-курс русского языка для болельщиков начнется в конце марта — начале апреля и продлится один месяц. Прошедшие курс вьетнамцы смогут строить простые предложения и элементарно объясняться по-русски.