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Общество

Россотрудничество организовало во Вьетнаме курсы русского языка для болельщиков

5 марта 2018, 11:48

Курсы будут проводиться в Российском центре науки и культуры в Ханое.
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Представительство Россотрудничества во Вьетнаме организовало курсы русского языка для болельщиков, сообщает ТАСС.  

Курсы для вьетнамцев, собирающихся в Россию на чемпионат мира по футболу, будут проводиться в Российском центре науки и культуры (РЦНК), который располагается в Ханое. Об этом рассказала руководитель представительства Россотрудничества во Вьетнаме и директор РЦНК Наталья Шафинская.  

Экспресс-курс русского языка для болельщиков начнется в конце марта — начале апреля и продлится один месяц. Прошедшие курс вьетнамцы смогут строить простые предложения и элементарно объясняться по-русски.

 


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