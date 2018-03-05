Губернатором Кемеровской области может стать гендиректор угольной компании

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Заместителем губернатора Кемеровской области Амана Тулеева назначен Сергей Цивилев, генеральный директор угольной компании «Колмар», сообщает Интерфакс со ссылкой на источники агентства в областной администрации и бизнес-кругах.

Цивилев будет официально представлен как заместитель по промышленности, транспорту и потребительскому рынку уже на следующей неделе, а после выборов Президента РФ станет и.о. губернатора области. В дальнейшем он может сменить Тулеева на посту губернатора, заявил близкий к правительству источник.

Губернаторские выборы в Кемеровской области состоятся в 2018 года, на два года раньше, чем истекут полномочия 73-летнего Амана Тулеева. Его ждет почетная пенсия.

Назначение подтвердили в пресс-службе компании «Колмар». Новым генеральным директором стал Артем Левин. Кадровые изменения не повлияют на стратегию компании, которая намерена стать одним из лидеров на мировом рынке по поставкам коксующегося угля премиального класса.