ВТБ снижает ставки по кредитованию подержанных автомобилей

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). ВТБ значительно улучшает условия по кредитам на покупку подержанных автомобилей у физических лиц. В рамках программы «Свобода выбора» клиенты теперь могут оформить кредит по ставке от 9,9 процента годовых.

Минимальная ставка по финансированию сделок между физическими лицами составляет 9,9 процента. Она достигается за счет предоставления дисконтов к базовой ставке 14,9 процента при оформлении полиса КАСКО на весь срок кредитования и при выборе клиентом дополнительной опции по страхованию жизни.

По итогам 2017 года доля кредитов на подержанные автомобили в ВТБ выросла в три раза, в рамках таких программ банк выдал более 17 тыс. автокредитов на общую сумму 11,7 млрд рублей.

Программа действует на всей территории России и распространяется на приобретение автомобилей иностранного и отечественного производства. Кредит может быть выдан на срок до 5 лет с нулевым первоначальным взносом и по двум документам, без подтверждения дохода и занятости.

В рамках программы ВТБ предлагает ряд дополнительных опций, реализованных специально для покупателей автомобилей с пробегом: бесплатная проверка транспортного средства на предмет обременений, участия в ДТП, угоне, а также на соответствие рыночной стоимости. Сделка проводится во время одного посещения офиса банка, при этом для клиентов действуют льготные тарифы на перечисление средств от продажи автомобиля, в том числе и в другие банки.

Заявку на оформление кредита можно подать онлайн как на сайтах партнеров ВТБ — Avito.ru, Auto.ru и Drom.ru, так и через сайт банка, где можно произвести предварительный расчет и подробно ознакомиться с условиями программы.