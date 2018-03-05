Для борьбы со снегопадом ночью на дорогах РТ работала 391 единица спецтехники

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). На дорогах Татарстана в связи со снегопадом ночью работала 391 единица снегоуборочной техники, в том числе на региональных — 278. Об этом сообщает Миндортранс РТ.

За прошедшие сутки рассыпано 1,4 тыс. т песко-соляной смеси. «На данный момент на объектах авиации, водного, железнодорожного транспорта, на мостах через реки Волга, Кама, Вятка, Свияга обстановка нормальная. Все трассы для движения транспорта открыты», — говорится в сообщении министерства.

На межмуниципальные маршруты по Татарстану вышел 121 автобус. Как показала установленная в автобусах система ГЛОНАСС, за сутки совершено 58 отклонений с назначенного маршрута.

Из аэропорта Казани выполнены 73 рейса, в том числе задержкой — два. В частности, рейсы Казань — Москва были задержаны на 1 час 37 минут и на 2 часа 27 минут из-за метеусловий столицы России.