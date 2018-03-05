ПАО «КАМАЗ» начало подготовку строительства музея в Набережных Челнах

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). ПАО «КАМАЗ» начало подготовку к строительству корпоративного музея в Набережных Челнах. Об этом сообщается на странице предприятия в «Инстаграме».

Планируется, что здание появится рядом с генеральной дирекцией КАМАЗа на участке площадью в 5 тыс. кв. м. Кроме экспозиции автомобилей в помещении будут расположены интерактивные аттракционы. Ожидается, что музей откроется в конце следующего года.

Ранее предложение о создании музея КАМАЗа в Набережных Челнах поддержал Инвестиционный совет Татарстана.