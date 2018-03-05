Председатель Мосгордумы извинился перед Собчак за поступок стажера

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников извинился перед кандидатом в Президенты РФ Ксенией Собчак за то, что стажер МГД облил ее водой. Свои извинения он оставил на странице в Facebook.

«Приношу свои искренние извинения Ксении Анатольевне. Произошедшее сегодня — провокация и хулиганство. Уверен, что правоохранительные органы разберутся в случившемся, а виновные понесут соответствующее наказание», — говорится в сообщении в социальной сети.

Нападавший не является его помощником, отметил Шапошников.

«Молодой человек, совершивший это, — стажер Мосгордумы, он не является ни штатным сотрудником аппарата МГД, ни моим помощником. Тем не менее я еще раз приношу свои извинения», — сказал он.

4 марта Собчак сообщила, что на нее напали в Москве.