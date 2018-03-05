Япония купит нефтяной танкер для своих ВМС

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Военно-морские силы Японии намерены купить нефтяной танкер для дозаправки кораблей, патрулирующих Восточно-Китайское море. Об этом пишут «Известия».

ВМС Японии постоянно патрулируют акваторию возле ряда спорных островов. Там они противостоят военному флоту КНР, уточняет издание. Для заправки своих кораблей японцам приходилось заходить в гавань острова Кюсю, это занимало немало времени.

Для решения этой проблемы ВМС Японии намерены закупить нефтяной танкер. Для эффективной работы он должен перевозить не менее 300 тыс. баррелей топлива, отмечают эксперты.

Ранее японские военные столкнулись с китайским присутствием у спорных островов Сенкаку. Тогда ВМС страны обнаружили в акватории возле острова китайский фрегат и подводную лодку.