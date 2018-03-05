(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Ученые объединили тараканов и термитов в один отряд, сообщил RuNews24.

Спор о схожести этих насекомых биологи вели с 30-х годов прошлого века. Тогда было установлено, что микрофлора кишечника термитов содержит те же бактерии, что есть у тараканов. Эти бактерии помогают тем и другим переваривать древесину.

Кроме того, ученые сравнили ДНК тараканов рода Cryptocercus и термитов. В ходе исследований была обнаружена схожесть этих видов.

Сейчас известно около 3 тыс. видов термитов, которых раньше относили к отдельному отряду, близкому к тараканам. Но исследования генов и микрофлоры показали, что термиты — наиболее высокоразвитые представители тараканов.