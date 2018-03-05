В Казани росгвардейцы поздравили труженицу тыла с 90-летним юбилеем

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). В Казани сотрудники вневедомственной охраны поздравили труженицу тыла и ветерана Росгвардии Татарстана Марзию Минзакирову с 90-летним юбилеем.

Марзия родилась в деревне Верхний Наратбаш в многодетной семье. С 13 лет начала трудиться в колхозе. Во время Великой Отечественной войны она наравне со взрослыми боронила землю, сеяла рожь и косила траву. Тогда на счету был каждый клочок земли, каждая картофелина, каждый колосок. Урожай чистили, резали, сушили, делали посылки и отправляли их на фронт. По окончании войны Минзакирова вместе с односельчанами вручную валила лес, корчевала пни, чтобы сплавлять древесину по реке.

В 1953 Марзия переехала в Казань, устроилась на работу в кожевенно-обувной комбинат, вышла замуж. Во вневедомственной охране Бауманского района женщина трудилась с 1968 по 1984 год.

Ветеран награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», юбилейными медалями и благодарностями. Труженица тыла воспитала двух дочерей, помогла вырастить двоих внуков и троих правнуков.

Представители Росгвардии пожелали виновнице торжества крепкого здоровья, оптимизма и теплоты близких людей.