Крупнейшее месторождение нефти в Ливии приостановило добычу

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Работа крупнейшего в Ливии нефтяного месторождения «Sharara» приостановлена, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.
Добыча прекратилась 4 марта после закрытия трубопровода, ведущего от месторождения до терминала на нефтеперерабатывающем заводе города Эз-Завия. Причины приостановки работы не называются.
На месторождении «Sharara» добывается до трети всего объема добываемой в Ливии нефти — 300 тыс. баррелей в сутки.
Из-за приостановки добычи подорожала нефть, говорится в сообщении агентства.