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Экономика и финансы

Крупнейшее месторождение нефти в Ливии приостановило добычу

5 марта 2018, 11:02

Работы остановлены в связи с закрытием трубопровода на НПЗ в Эз-Завии.
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Работа крупнейшего в Ливии нефтяного месторождения «Sharara» приостановлена, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Добыча прекратилась 4 марта после закрытия трубопровода, ведущего от месторождения до терминала на нефтеперерабатывающем заводе города Эз-Завия. Причины приостановки работы не называются.

На месторождении «Sharara» добывается до трети всего объема добываемой в Ливии нефти — 300 тыс. баррелей в сутки.

Из-за приостановки добычи подорожала нефть, говорится в сообщении агентства.


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