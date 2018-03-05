ЦИК РТ расскажет онлайн о нововведениях на выборах

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Общественная палата Республики Татарстан и КФУ при содействии Центральной избирательной комиссии РТ организуют онлайн-трансляцию планерки штабов, сообщает пресс-служба ЦИК.

На планерку приглашены представители всех кандидатов в Президенты России, политологи, эксперты и представители СМИ.

Председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов ответит на вопросы участников планерки и расскажет о нововведениях текущей предвыборной кампании и дня голосования 18 марта: упрощение голосования по месту фактического нахождения, завершение набора и старт обучения наблюдателей от общественных организаций, а также заменят ли технические средства контроля работу наблюдателей.

В мероприятии также примет участие российский актер театра и кино Михаил Пореченков.

Среди участников: депутат Государственного Совета РТ V созыва Ильшат Аминов и политолог, член правления Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Ильнар Гирфанов. Модератор планерки штабов — Леонид Толчинский.

Трансляция дискуссии будет доступна на youtube-канале Республики Татарстан (http://qoo.by/41HF), а также в официальном сообществе Республики Татарстан «Вконтакте» (https://vk.com/nashtatarstan).