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ЦИК РТ расскажет онлайн о нововведениях на выборах

5 марта 2018, 10:28

Трансляция планерки штабов пройдет сегодня, 5 марта.
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Общественная палата Республики Татарстан и КФУ при содействии Центральной избирательной комиссии РТ организуют онлайн-трансляцию планерки штабов, сообщает пресс-служба ЦИК.

На планерку приглашены представители всех кандидатов в Президенты России, политологи, эксперты и представители СМИ. 

Председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов ответит на вопросы участников планерки и расскажет о нововведениях текущей предвыборной кампании и дня голосования 18 марта: упрощение голосования по месту фактического нахождения, завершение набора и старт обучения наблюдателей от общественных организаций, а также заменят ли технические средства контроля работу наблюдателей. 

В мероприятии также примет участие российский актер театра и кино Михаил Пореченков. 

Среди участников: депутат Государственного Совета РТ V созыва Ильшат Аминов и политолог, член правления Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Ильнар Гирфанов. Модератор планерки штабов — Леонид Толчинский. 

Трансляция дискуссии будет доступна на youtube-канале Республики Татарстан (http://qoo.by/41HF), а также в официальном сообществе Республики Татарстан «Вконтакте» (https://vk.com/nashtatarstan).


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