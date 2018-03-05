К ЧМ-2018 в Казани разработали разговорник для туристов

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). К ЧМ-2018 в Казани разработали русско-английский разговорник для туристов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя Государственного комитета РТ по туризму Сергея Иванова.

В большинстве российских городов, где будет проходить чемпионат, уровень английского языка достаточно низкий. Регионам необходимо обратить внимание на проблему незнания сотрудниками сферы обслуживания иностранных языков, отметил Иванов.

В разговорнике основные фразы на английском языке написаны русскими буквами. У работников сферы питания, торговли, медицины, а также у сотрудников силовых структур будет разговорник, который они смогут передать туристу. Иностранный гражданин найдет в нем необходимую фразу (русские фразы написаны на латинском) и сможет таким образом объясниться, добавил председатель Госкомитета РТ по туризму.