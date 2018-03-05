Айфон за фото: В день выборов в Татарстане пройдет фотоконкурс

(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). 18 марта, придя на избирательный участок, каждый житель Татарстана может стать обладателем ценного приза. В республике пройдет фотоконкурс #айданавыборы.

Принять участие в конкурсе может каждый, даже не достигший избирательного возраста. Достаточно прийти на свой избирательный участок и найти волонтера у специальной фотозоны.

В конкурсе представлено 16 номинаций. Среди них есть, например, «Мои года – мое богатство» для возрастных избирателей, «Будущий избиратель», в котором может принять участие ребенок, пришедший на выборы с родителями. Для молодых и творческих – номинации «Стильные выборы», «Лучшее селфи», «Креативное фото». Есть номинации для семьи, большой компании и многие другие. Приятно, что можно участвовать в каждой, подходящей вам по теме и возрасту, но при условии, что в каждой номинации вы заявите в ней только одно фото.

Фото необходимо разместить у себя на страничке в соцсети и хэштегом #айданавыборы и названием своего города или населенного пункта. Все фотографии с этой пометкой будут собраны по номинациям на сайте айданавыборы.рф, где и пройдет голосование. Можете голосовать сами, подключить своих друзей и родных. Тот, кто наберет наибольшее количество голосов, получит один из трех призов в каждом разделе. Побороться есть за что: разыгрываются айпады и айфоны, зеркальные фотоаппараты и экшн-видеокамеры, гидроскутеры и велосипеды, а также множество других приятностей.

Голосование завершится ровно через неделю после начала, 25 марта в 15.00. Результаты будут объявлены на том же сайте 26 марта.

