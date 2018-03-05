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В Татарстане стартовали муниципальные этапы Больших семейных игр «Без бергэ»

5 марта 2018, 10:32

В рамках проекта Большие семейные игры – «Без бергэ» в школах выполняются нормы ГТО детьми совместно с родителями по плаванию, бегу, прыжкам в длину.
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). В Татарстане 3 и 4 марта стартовали муниципальные этапы Больших семейных игр – «ГТО всей семьей». Состязания пройдут также 9 и 10 марта, сообщают организаторы.

С 1 февраля в общеобразовательных организациях РТ стартовал проект Большие семейные игры – «Без бергэ» (Мы вместе), который включает фестиваль детского художественного народного творчества «Без бергэ», конкурс декоративно-прикладного творчества – «Сувениры России», фотоконкурс – «Родные просторы» и спортивный фестиваль «ГТО всей семьей».

В рамках проекта Большие семейные игры – «Без бергэ» в школах выполняются нормы ГТО детьми совместно с родителями по плаванию, бегу, прыжкам в длину, лыжным гонкам, общей физической подготовке, стрельбе из пневматической винтовки. Участники также играют в подвижные спортивные игры: «Папа, мама, я – спортивная семья».

Кроме того, проходят творческие конкурсы по номинациям «Народный вокал», «Народный ансамбль», «Хореография», «Художественное чтение», «Театр мод», «Декоративно-прикладное творчество», «Фотоработы».

С апреля начнутся зональные этапы детского художественного фестиваля народного творчества «Без бергэ».

 


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