В Татарстане стартовали муниципальные этапы Больших семейных игр «Без бергэ»

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). В Татарстане 3 и 4 марта стартовали муниципальные этапы Больших семейных игр – «ГТО всей семьей». Состязания пройдут также 9 и 10 марта, сообщают организаторы.
С 1 февраля в общеобразовательных организациях РТ стартовал проект Большие семейные игры – «Без бергэ» (Мы вместе), который включает фестиваль детского художественного народного творчества «Без бергэ», конкурс декоративно-прикладного творчества – «Сувениры России», фотоконкурс – «Родные просторы» и спортивный фестиваль «ГТО всей семьей».
В рамках проекта Большие семейные игры – «Без бергэ» в школах выполняются нормы ГТО детьми совместно с родителями по плаванию, бегу, прыжкам в длину, лыжным гонкам, общей физической подготовке, стрельбе из пневматической винтовки. Участники также играют в подвижные спортивные игры: «Папа, мама, я – спортивная семья».
Кроме того, проходят творческие конкурсы по номинациям «Народный вокал», «Народный ансамбль», «Хореография», «Художественное чтение», «Театр мод», «Декоративно-прикладное творчество», «Фотоработы».
С апреля начнутся зональные этапы детского художественного фестиваля народного творчества «Без бергэ».