Гимн ФРГ может стать «гендерно-нейтральным»

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Немецкий гимн необходимо сделать «гендерно-нейтральным». С такой инициативой выступила уполномоченная по вопросам равноправия полов в Министерстве по делам семьи ФРГ Кристин Розе-Меринг. Об этом пишут «Известия».

Свою инициативу правозащитница оформила в спецотчет. В нем Кристин Розе-Меринг указывает на необходимость заменить строку «братски с сердцем и рукой» на «бодро с сердцем и рукой». Не прошло проверку на гендерную нейтральность и упоминание «отечества» в словах национального гимна. Слово предлагается заменить на «родина», уточняет издание.

Правозащитница аргументировала свою инициативу аналогичным опытом других стран — Австрии и Канады. Ранее там одобрили изменения слов гимна ради его гендерной нейтральности.

В гимне ФРГ используются слова немецкого поэта Генриха Гоффмана фон Фаллерслебена. Стихотворение было написано в середине 19 века.