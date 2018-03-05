Переселение жителей домов на улице Бондаренко обошлось почти в 50 млн рублей

(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Почти 50 млн рублей направлены на переселение жителей пяти домов, находящихся на месте расширения дороги на улице Бондаренко. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил Игорь Куляжев, заместитель главы исполкома Казани — председатель Комитета внешнего благоустройства.

«Не менее значимый объект, который надо будет завершить до конца мая — это строительство нового участка дороги по улице Бондаренко, от улицы Солдатская до улицы Сибгата Хакима. Данный участок дороги в период проведения мундиаля станет одним из маршрутов движения болельщиков к фан-зоне, которая будет располагаться возле Центра семьи „Казан“», — сказал Куляжев.

Здесь будет выполнено устройство четырех полос дороги с тротуарами, наружным освещением, ливневой канализацией, дорожными знаками и нанесением дорожной разметки. Общая стоимость объекта составит 139 млн рублей, 48 млн из которых перечислены для переселения жильцам пяти домов, попадающих под строительство новой дороги. Вопрос переселения решен, включая дом, жильцы которого изначально были против переезда, заметил Куляжев.