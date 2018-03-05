В Казани пройдет семинар на тему благоустройства Горкинско-Ометьевского леса

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Жителей Казани приглашают принять участие в дискуссии «Настоящее и будущее Горкинско-Ометьевского леса», сообщает пресс-служба мэрии.

Дискуссия пройдет в 19.00 6 марта в экоцентре «Дом», расположенном на территории лесопарка. Участники обсудят работу парка, проблемы посетителей, а также выскажут предложения по благоустройству парка и управлению им в текущем году. «Проект будет доработан с учетом предложений участников встречи», — обещают организаторы.

Работа над Горкинско-Ометьевским лесопарком началась в 2016 году. В парке появились пешеходные и велосипедные дорожки, освещенные лыжные трассы, памп-трек, пункты проката спортинвентаря, фонтан и другие объекты. Благоустройство лесопарка планируется завершить в 2018 году.

Всего в марте пройдет пять семинаров на тему благоустройства общественных пространств. С графиком встреч можно ознакомиться на сайте «Парки и скверы Татарстана».