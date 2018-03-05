Ученые разработали заряжающийся за 30 секунд аккумулятор

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Китайские специалисты создали аккумулятор, способный заряжаться за полминуты, пишут «Известия».
Инженеры совместили полимерные цепи с металлооксидными нанокатодами на поверхности графена. В результате этой процедуры площадь накопителя существенно увеличилась. Использованная технология позволяет сохранять заряд аккумулятора дольше обычного.
Получившийся источник питания заряжается за полминуты даже при использовании USB-переходника. Созданный аккумулятор также способен быстро заряжать смартфоны.