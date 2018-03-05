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Ученые разработали заряжающийся за 30 секунд аккумулятор

5 марта 2018, 10:18

Созданный источник питания способен быстро заряжать мобильные устройства.
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Китайские специалисты создали аккумулятор, способный заряжаться за полминуты, пишут «Известия». 

Инженеры совместили полимерные цепи с металлооксидными нанокатодами на поверхности графена. В результате этой процедуры площадь накопителя существенно увеличилась. Использованная технология позволяет сохранять заряд аккумулятора дольше обычного.

Получившийся источник питания заряжается за полминуты даже при использовании USB-переходника. Созданный аккумулятор также способен быстро заряжать смартфоны.

 


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