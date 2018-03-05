Туристы прокатятся по Старо-Татарской слободе на электрокарах

(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В этом году в Старо-Татарской слободе запустят экскурсии на электрокарах. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сказал Марат Усманов, префект территории «Старый город».

«Пока закуплено два электрокара. Мы в апреле запустим этот проект, посмотрим. Обратились к Президенту Татарстана, чтобы закупить дополнительное количество электрокаров. Разработано уже четыре экскурсионных продукта только по слободе. Экскурсоводы есть, теперь только ждем туристов и жителей города», — сказал Усманов.

В апреле в слободе пройдут Тукаевские чтения, в мае планируется фестиваль кузнечного мастерства, запуск исторических квестов.

Префектура намерена запустить лекции по истории города, заметил Усманов. На пробную лекцию в Панаевскую мечеть пришли 200 человек, следовательно, есть запрос со стороны жителей и туристов, уверены в префектуре.