Михаил Бабич посетит Татарстан с рабочей поездкой

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич 5 марта посетит Татарстан с рабочей поездкой, сообщается на сайте Правительства РТ.
Планируется, что 6 марта под председательством Михаила Бабича состоится совещание, в котором будет участвовать Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
5-6 марта в Татарстане пройдет окружной финал III Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников.
Олимпиада проходит по инициативе участников Молодежного форума «iВолга-2015» при поддержке полномочного представителя Президента России в ПФО Михаила Бабича. По итогам финала победившая команда получит кубок полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО.