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Политика

Михаил Бабич посетит Татарстан с рабочей поездкой

5 марта 2018, 10:02

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО проведет совещание, в котором примет участие Президент РТ.
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич 5 марта посетит Татарстан с рабочей поездкой, сообщается на сайте Правительства РТ.

Планируется, что 6 марта под председательством Михаила Бабича состоится совещание, в котором будет участвовать Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

5-6 марта в Татарстане пройдет окружной финал III Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников.

Олимпиада проходит по инициативе участников Молодежного форума «iВолга-2015» при поддержке полномочного представителя Президента России в ПФО Михаила Бабича. По итогам финала победившая команда получит кубок полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО.

 


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