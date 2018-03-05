Сенатора Джабарова не пустили в Италию

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Сенатору Владимиру Джабарову, который должен был наблюдать за ходом парламентских выборов в Италии, отказали во въезде в страну, сообщает РИА Новости.

«Итальянцы очень долго не отвечали на запрос о моем участии в качестве наблюдателя по линии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в итоге пришел отказ», — рассказал Джабаров.

Членам ассамблеи, участвующим в мероприятиях ПА ОБСЕ и другой парламентской деятельности, должен быть обеспечен беспрепятственный доступ в страну в соответствии с резолюцией ПА, принятой в Тбилиси. Министерство иностранных дел Италии остерегается давления со стороны Евросоюза, считает сенатор.

Инцидент не помешал хорошему отношению между российскими и итальянскими законодателями. Однако Россия может принять ответные меры к итальянским парламентариям, полагает Джабаров.