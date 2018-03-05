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Общество

За год Старо-Татарская слобода приняла более миллиона туристов

5 марта 2018, 09:32

По слободе гуляют туристы из других регионов России, Венгрии, Германии, Финляндии, Франции.

(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Более миллиона туристов посетили Старо-Татарскую слободу в прошлом году. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил Марат Усманов, префект территории «Старый город». 

По роду занятий в основном приезжают менеджеры, руководители и служащие. Также в общем потоке наблюдается активность у путешествующих пенсионеров. Большинство туристов приезжают в Старо-Татарскую слободу на два-три дня. 

География приезжающих туристов обширна — Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Челябинск, Ульяновск, Пермь, Оренбург и др. По Старо-Татарской слободе гуляют и иностранные путешественники из Венгрии, Германии, Финляндии, Франции, Малайзии, Казахстана.

По данным центра развития туризма РТ, слобода упоминалась в Сети более 25 тысяч раз.


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