За год Старо-Татарская слобода приняла более миллиона туристов

(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Более миллиона туристов посетили Старо-Татарскую слободу в прошлом году. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил Марат Усманов, префект территории «Старый город».

По роду занятий в основном приезжают менеджеры, руководители и служащие. Также в общем потоке наблюдается активность у путешествующих пенсионеров. Большинство туристов приезжают в Старо-Татарскую слободу на два-три дня.

География приезжающих туристов обширна — Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Челябинск, Ульяновск, Пермь, Оренбург и др. По Старо-Татарской слободе гуляют и иностранные путешественники из Венгрии, Германии, Финляндии, Франции, Малайзии, Казахстана.

По данным центра развития туризма РТ, слобода упоминалась в Сети более 25 тысяч раз.