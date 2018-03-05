В Минкомсвязи предложили наращивать экспорт через почту

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Российским регионам нужно повысить экспортные отправления через почтовую сеть, уверен глава Минкомсвязи Николай Никифоров. Об этом сообщает РИА Новости.

Почтовые отделения становятся настоящей товаропроводящей сетью, уверен министр. Он отметил, что за последние годы количество международных посылок выросло с 80 тыс. до 1 млн в день. Но пока большинство из них — импорт в РФ из Китая.

«Раз мы принимаем один миллион посылок извне, то тот же самый миллион посылок можем отправлять на экспорт, и для этого созданы все условия», — уверен Николай Никифоров.

Он добавил, что нынешние возможности российской почты позволяют доставить посылку из любого населенного пункта страны по всей планете. При этом сроки доставки и цена будут на приемлемом уровне, заключил министр.