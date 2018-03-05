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Общество

На выезде из «Салават Купере» появятся разворотные петли

5 марта 2018, 09:18

Дорожная ситуация около жилого комплекса должна улучшиться с появлением остановочных карманов и наружного освещения.

(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В 2018 году выезд из жилого комплекса «Салават Купере» оборудуют разворотными петлями по Горьковскому шоссе. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил Игорь Куляжев, заместитель главы исполкома Казани — председатель Комитета внешнего благоустройства.

«Разворотные петли будут наземными. Мы строим по рекомендации отдела ГИБДД. Он посмотрел эту ситуацию и понял, что большая пробка создается из-за того, что много машин стоят на левом повороте. Из-за этого практически одна полоса не двигается. Поэтому решено сделать разворотные и петли и отменить левые повороты», — сказал Куляжев. 

Он отметил, что в Казани подобные мероприятия проходили по многим улицам, и они значительно улучшили интенсивность дорожного движения и сократили количество пробок на перекрестках. 

Существующая дорога до улицы Фаттаха и Тэцевской также будет оснащена остановочными карманами и сетями наружного освещения. Дорогу будут перекрывать частями во время, когда интенсивность дорожного движения снижена, заявил Куляжев.


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