Минздрав расширит сеть центров освидетельствования нетрезвых водителей

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Число организаций, имеющих лицензию для освидетельствования водителей на алкогольное, наркотическое и другое токсическое опьянение, Минздраву рекомендовала увеличить Правительственная комиссия по профилактике правонарушений. Об этом пишут «Известия».

Центры освидетельствования расположены неравномерно, отмечают эксперты. В Москве таких центров достаточно, но в других регионах их должно быть минимум вдвое больше, чтобы быстрее доставлять нетрезвых водителей на освидетельствование.

Решением этой проблемы могут стать передвижные пункты освидетельствования, распространенные в столице. Таким образом, расположение центров станет более оптимальным.

В настоящее время некоторые водители отказываются ехать на освидетельствование, мотивируя это нежеланием тратить на процедуру и дорогу к центру много времени. При отказе нетрезвым автомобилистам все равно грозит наказание — штраф в 30 тыс. рублей и лишение водительских штраф.