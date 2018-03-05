На устранение цифрового неравенства в РФ ежегодно нужно 12,5 млрд рублей

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Для выполнения программы ликвидации цифрового неравенства в России нужно ежегодно выделять 12,5 млрд рублей. Об этом заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров, сообщает Интерфакс.

Министр отметил, что завершить программу к 2019 году, как планировали ранее, не удастся.

«Ежегодно выделяется около 12,5 млрд рублей — это средства, которые операторы перечисляют в так называемый фонд „Универсальные услуги связи“», — отметил Никифоров.

Он добавил, что программа потребует работы ведомства до 2024 года. Изменение сроков министр связал с расширением масштаба проекта. Он предусматривает подключение к высокоскоростному Интернету всех населенных пунктов страны с населением от 250 тыс. человек.