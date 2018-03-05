Доля Овечкина в пиццерий Papa John’s в России официально подтверждена

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Хоккеист Александр Овечкин является инвестором американской сети пиццерий Papa John’s в России. Об этом рассказал президент PJ Western (представительства Papa John’s в России, СНГ и Центральной Европе) Кристофер Уинн, сообщает РБК.
Информацию подтвердил и агент Александра Овечкина – партнер Bruin Sports Capital Дэвид Абрутин. Доля хоккеиста в акциях компании не раскрывается.
Еще в 2016 году Овечкин снялся в англоязычной рекламе пиццерий Papa John’s. А в прошлом году спортсмен стал лицом Papa John’s в России.