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Экономика и финансы, Спорт

Доля Овечкина в пиццерий Papa John’s в России официально подтверждена

5 марта 2018, 09:10

Число акций, находящихся в собственности спортсмена, не раскрывается.
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Хоккеист Александр Овечкин является инвестором американской сети пиццерий Papa John’s в России. Об этом рассказал президент PJ Western (представительства Papa John’s в России, СНГ и Центральной Европе) Кристофер Уинн, сообщает РБК.

Информацию подтвердил и агент Александра Овечкина – партнер Bruin Sports Capital Дэвид Абрутин. Доля хоккеиста в акциях компании не раскрывается.

Еще в 2016 году Овечкин снялся в англоязычной рекламе пиццерий Papa John’s. А в прошлом году спортсмен стал лицом Papa John’s в России.

 


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