Украинские радикалы провели во Львове факельный марш

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Активисты украинских националистических организаций вечером воскресенья провели во Львове факельное шествие. Об этом сообщает местное издание Zaxid.net.

Марш был приурочен ко дню гибели главнокомандующего запрещенной в РФ «Украинской повстанческой армией»* Романа Шухевича.

Участниками мероприятия, по информации его организаторов, стали около тысячи человек. Хотя подобные шествия проводятся во Львове уже не один год, впервые акция получилась такой масштабной, замечает издание.

Участники шествия несли баннер с лозунгом «Город Львов не для польских панов», а также выкрикивали его. Помимо этой антипольской речевки звучали и традиционные националистические лозунги.

* Украинская повстанческая армия» (УПА) – украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 года.