Штраф за авиадебош может вырасти до 40 тыс. рублей

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Штраф за дебош на борту самолета могут увеличить в 10 раз, пишут «Известия».

Правительственная комиссия по законопроектной работе намерена сегодня поддержать поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Целью поправок станет усиление наказания за противоправные действия на борту самолетов.

Размер штрафа за авиадебош сможет достигать 20 — 40 тыс. рублей, а мелкое хулиганство будет наказываться взысканием 30 — 50 тыс. рублей, следует из документа.

Кроме того, сохранится возможность административного ареста нарушителя на срок до 15 суток.

Документ согласован с Министерством транспорта РФ, Генпрокуратурой, Следственным комитетом и Государственно-правовым управлением Президента РФ. В МВД выступили против проекта: выделение хулиганства в самолетах в самостоятельное нарушение будет трудно отделить от уже существующей ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Также в инициативе высоки коррупционные риски, считают юристы.