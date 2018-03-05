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Экономика и финансы

Штраф за авиадебош может вырасти до 40 тыс. рублей

5 марта 2018, 09:38

Соответствующие поправки в КоАП РФ поддержит правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Штраф за дебош на борту самолета могут увеличить в 10 раз, пишут «Известия».

Правительственная комиссия по законопроектной работе намерена сегодня поддержать поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Целью поправок станет усиление наказания за противоправные действия на борту самолетов.

Размер штрафа за авиадебош сможет достигать 20 — 40 тыс. рублей, а мелкое хулиганство будет наказываться взысканием 30 — 50 тыс. рублей, следует из документа.

Кроме того, сохранится возможность административного ареста нарушителя на срок до 15 суток.

Документ согласован с Министерством транспорта РФ, Генпрокуратурой, Следственным комитетом и Государственно-правовым управлением Президента РФ. В МВД выступили против проекта: выделение хулиганства в самолетах в самостоятельное нарушение будет трудно отделить от уже существующей ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Также в инициативе высоки коррупционные риски, считают юристы.


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