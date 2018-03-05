Жириновский обратился к избирателям на татарском языке

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Кандидат на пост Президента РФ Владимир Жириновский во время теледебатов обратился к избирателям на татарском языке, сообщает РИА Новости.

Таким образом лидер ЛДПР попытался привлечь внимание тюркоязычной аудитории страны.

«Я попросил у них, чтобы все тюркоязычные народы мне отдали свой голос, им приятно, чтобы президент России говорил на их языке, всегда только русский язык, а я буду обращаться к ним и на татарском», — отметил Жириновский.

Вместе с ним в дебатах на телевидении принимали участие другие кандидаты в Президенты страны — Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Григорий Явлинский. Выборы главы государства состоятся в воскресенье, 18 марта.