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С 2019 года во всех регионах России начнет работать санитарная авиация

5 марта 2018, 08:46

Сейчас санитарные вертолеты Ми-8 есть в 34 регионах РФ.
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). С 2019 года во всех регионах России начнет работать санитарная авиация, пишут «Известия».  

Так запланировано в Министерстве здравоохранения РФ в рамках приоритетного проекта «Развитие санитарной авиации». Рассчитывается, что санитарные вертолеты Ми-8 будут готовы к вылету не позднее, чем через час после вызова в теплый сезон, и через два часа — в холодный. В будущем время подготовки к вылету сократится до 15 минут.  

Каждый вертолет оснащен реанимационным модулем, кислородным баллоном, дефибриллятором, аппаратом для искусственной вентиляции легких, а также системой виброзащиты пациентов во время полета.  

Сейчас санитарные вертолеты Ми-8 есть в 34 регионах РФ.

 


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