Опасные участки дорог в Казани оснастят светофорами

(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В Казани на участках дорог с наибольшей концентрацией ДТП установят более 30 светофоров. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил заместитель главы исполкома столицы РТ – председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

На 93 опасных участках также появятся почти 820 дорожных знаков, 10 км ограждений безопасности и около 20 «лежачих полицейских».

Речь идет о пересечениях улиц Сибгата Хакима и Нигматуллина, Даурская и Карбышева, Фаттаха и Заречье, участках возле домов № 59 по проспекту Ибрагимова и № 7б по улице Дементьева.