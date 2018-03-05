Все новости Татарстан Россия

Общество

Опасные участки дорог в Казани оснастят светофорами

5 марта 2018, 08:39 , Фото: архив/Александр Елисеев

Опасные участки дорог в Казани оснастят светофорами Дорожные знаки и «лежачие полицейские» появятся на перекрестках улиц Сибгата Хакима и Нигматуллина, Даурская и Карбышева.
В поселке Юдино к его столетнему юбилею отремонтируют дороги
В 2018 году реконструируют самую «убитую» улицу Казани
Дорожные работы в Казани ведутся даже в снегопад
Сегодня в Казани начинается ямочный ремонт дорог
В Казани ребенка можно поставить в «электронную очередь» в 5 детсадов

(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В Казани на участках дорог с наибольшей концентрацией ДТП установят более 30 светофоров. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил заместитель главы исполкома столицы РТ – председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

На 93 опасных участках также появятся почти 820 дорожных знаков, 10 км ограждений безопасности и около 20 «лежачих полицейских».

Речь идет о пересечениях улиц Сибгата Хакима и Нигматуллина, Даурская и Карбышева, Фаттаха и Заречье, участках возле домов № 59 по проспекту Ибрагимова и № 7б по улице Дементьева. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter