В поселке Юдино к его столетнему юбилею отремонтируют дороги

(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В связи с празднованием в этом году столетия со дня образования казанского поселка Юдино в нем отремонтируют дороги на 24 улицах. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил заместитель главы исполкома столицы РТ – председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

Всего за год почти 60 дорог реконструируют в 26 жилых массивах Казани. Речь идет в том числе о поселках Северный, Кадышево, Борисоглебское, Дружба, Старые Горки, Салмачи, Борисково, Отары, Вознесенское и других. Ремонт дорог обойдется в 370 млн рублей.

Также на деньги республиканского бюджета будут обустроены 6 км новых дорог к 23 садовым обществам, где находятся почти 6,3 тыс. участков.