В 2018 году реконструируют самую «убитую» улицу Казани

(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В 2018 году в Казани проведут реконструкцию улицы Магистральная, самой «убитой в городе. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил заместитель главы исполкома столицы РТ – председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

На ее ремонт Президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился выделить более 622 млн рублей. На эти средства проложат новые инженерные коммуникации, включая сети водоснабжения, ливневую канализацию, наружное освещение.

Также здесь осуществят перекладку газопровода, заменят дорожное покрытие, установят новые остановочные павильоны. Сейчас на Магистральной перестраивают инженерные сети.

Всего в 2018 году на дорожно-ремонтные работы в Казани выделят 5,5 млрд рублей. На средства из бюджетов РФ и РТ отремонтируют 190 улиц, включая улицы Восстания, Хади Такташа, Роторная, Дубравная и другие. Они не раз получали отрицательные отзывы горожан в системе «Народный контроль».

В программу «Безопасные и качественные дороги» вошли примерно 40 улиц, в том числе – Ленинская дамба, улицы Павлюхина, Даурская, Ломжинская, Оренбургский тракт. В ее рамках предполагается выделить 1,6 млрд рублей.