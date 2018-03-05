«Форма воды» признана лучшим фильмом по версии премии «Оскар»

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Картина Гильермо дель Торо «Форма воды» получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм», передает RT.

На победу в этой категории также претендовали такие картины, как «Призрачная нить», «Зови меня своим именем», «Дюнкерк», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Темные времена», «Леди Берд», «Прочь» и «Секретное досье».

Кроме того, Гильермо дель Торо удостоен «Оскара» как лучший режиссер. С ним соперничали Кристофер Нолан с «Дюнкерком», Джордан Пил с «Прочь», Пол Томас Андерсон с «Призрачной нитью» и Грета Геринг с «Леди Берд».

В киноленте «Форма воды» рассказывается о фантастической истории любви немой женщины и человека-амфибии. Уборщица, которая работает в секретной военной лаборатории, влюбляется в живущее в воде существо, над которым проводят загадочные эксперименты. Она пытается его спасти, пронеся в корзине для белья и выпустив в море.