Гэри Олдман получил «Оскара» за роль в «Темных временах»

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Британец Гари Олдман стал обладателем «Оскара» в номинации «Лучший актер» за исполнение главной роли в картине «Темные времена», передает ТАСС.

В байопике Джо Райта Олдман сыграл Премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Ранее за эту роль он был удостоен премий Гильдии актеров США и Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), а также «Золотого глобуса».

На победу в номинации также претендовали Дензел Вашингтон («Роман Израэл, Esq.»), Дэниэл Дэй-Льюис («Призрачная нить»), Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем») и Дэниэл Калуя («Прочь»).

Лучшей актрисой признана Фрэнсис МакДорманд за исполнение роли в картине «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха.

С нею соперничали Салли Хокинс («Форма воды»), Мэрил Стрип («Секретное досье»), Марго Робби («Тоня против всех») и Сирша Ронан («Леди Берд»).