На учениях в Астраханской области произвели пуск ракеты «Искандер-М»

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Проходящие переобучение в 60-м учебном центре боевого применения ракетных войск ракетчики Западного военного округа провели боевой пуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Ракета была запущена по находящейся более чем в 100 км мишени, имитирующей командный пункт условного противника. Цель была успешно поражена, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Пуск ракеты стал завершающим этапом переобучения ракетчиков ЗВО на новые ОТРК «Искандер-М». После завершения учений они погрузят технику на железнодорожные платформы и возвратятся в место постоянной дислокации.