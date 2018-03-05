Европейский газ обошелся Украине в четыре раза дороже газа из РФ

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Европейский газ обошелся Украине в четыре раза дороже, чем стоил бы российский. Об этом рассказал коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко на своей странице в Facebook’е.

По его словам, заменить российский газ газом, приобретенном в Европе, удалось за сутки. Однако закупать его там заранее было невозможно. «Газ в эти дни в Европе стоил 1 тыс. долларов, то есть в четыре раза больше, чем по контракту с "Газпромом"», – пояснил Витренко.

Коммерческий директор «Нафтогаза» уверен, что «Газпром» «попал в ловушку», которую сам готовил украинской стороне, так как его компании удалось снять страну «с газовой иглы России».

При этом он подчеркнул: «<...> мы сейчас имеем юридическую возможность требовать с "Газпрома" компенсацию убытков из-за срыва поставок газа с их стороны. Разница между ценой по контракту с "Газпромом" и ценами, по которым мы сейчас закупаем газ в экстренном режиме, должна быть нам компенсирована "Газпромом"».

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил о достижении стабильной ситуации с газоснабжением страны.