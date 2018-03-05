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Спорт

Анвар Гатиятулин: «Благодарен команде за самоотдачу»

5 марта 2018, 07:12

Наставник «Трактора» прокомментировал победу над «Нефтехимиком» в первом матче плей-офф.
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу своей команды в овертайме (4:3) над «Нефтехимиком» в первом матче плей-офф.

«Тяжелый, упорный матч. Я бы не сказал, что игра была открытая. Пытаемся из моментов в атаке выжимать максимум, но об обороне не забываем. Слова благодарности команде за самоотдачу и болельщикам за поддержку», – сказал специалист.

«Евгений Рясенский травмирован, у него перелом, где-то на месяц выбыл», – пояснил также Гатиятулин. 


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