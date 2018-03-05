Анвар Гатиятулин: «Благодарен команде за самоотдачу»

(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу своей команды в овертайме (4:3) над «Нефтехимиком» в первом матче плей-офф.

«Тяжелый, упорный матч. Я бы не сказал, что игра была открытая. Пытаемся из моментов в атаке выжимать максимум, но об обороне не забываем. Слова благодарности команде за самоотдачу и болельщикам за поддержку», – сказал специалист.

«Евгений Рясенский травмирован, у него перелом, где-то на месяц выбыл», – пояснил также Гатиятулин.