Все новости Татарстан Россия

Политика

В Италии названы предварительные результаты парламентских выборов

5 марта 2018, 06:57

Лидирует правоцентристская коалиция, причем «Лига» опережает движение Берлускони «Вперед, Италия».
Скончался итальянский композитор Джанни Феррио
Рустам Минниханов встретился с членами Итало-Российской торговой палаты
Российские туристы не значатся в списках погибших при крушении "Costa Concordia"
Итальянские феминистки возмущены увольнениями женщин
Хореографическая школа Набережных Челнов налаживает отношения с итальянскими коллегами

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). По результатам подсчетов 25 процентов бюллетеней на выборах в нижнюю палату парламента Италии – Палату депутатов лидирует правоцентристская коалиция с 36,6 процента голосов. Об этом сообщает МВД страны, передает РИА Новости.

В том числе «Лига» набирает 18,9 процента голосов, а движение экс-премьера Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» – только 13,2 процента.

При этом «Движение пяти звезд» заручилось поддержкой 30,7 процента избирателей, а левоцентристскую коалицию поддержали 24,9 процента (в частности, Демократическую партию – 20,4). 

На выборах в верхнюю палату парламента – Сенат обработана уже половина бюллетеней. Правоцентристская коалиция набирает 37 процентов голосов, в том числе «Лига» – 18,3 процента, а «Вперед, Италия» – 14,1.

«Движение пяти звезд» поддержали 31,2 процента избирателей, а левоцентристскую коалицию во главе демократами – 24,15.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter