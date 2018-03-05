В Италии названы предварительные результаты парламентских выборов

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). По результатам подсчетов 25 процентов бюллетеней на выборах в нижнюю палату парламента Италии – Палату депутатов лидирует правоцентристская коалиция с 36,6 процента голосов. Об этом сообщает МВД страны, передает РИА Новости.

В том числе «Лига» набирает 18,9 процента голосов, а движение экс-премьера Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» – только 13,2 процента.

При этом «Движение пяти звезд» заручилось поддержкой 30,7 процента избирателей, а левоцентристскую коалицию поддержали 24,9 процента (в частности, Демократическую партию – 20,4).

На выборах в верхнюю палату парламента – Сенат обработана уже половина бюллетеней. Правоцентристская коалиция набирает 37 процентов голосов, в том числе «Лига» – 18,3 процента, а «Вперед, Италия» – 14,1.

«Движение пяти звезд» поддержали 31,2 процента избирателей, а левоцентристскую коалицию во главе демократами – 24,15.