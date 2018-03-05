Ветромониторинг в трех районах Татарстана завершится в июне 2019 года

(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Диана Авакян). Ветромониторинг в трех районах Татарстана (Камско-Устьинском, Рыбно-Слободском и Спасском) завершится в июне 2019 года, рассказал ИА «Татар-информ» заведующий кафедрой «Возобновляемые источники энергии» КГЭУ Наиль Тимербавев. Вуз выиграл тендер на проведение работ на 20 млн рублей.

Финальный отчет специалистов КГЭУ станет одним из обоснований для реализации инвестиционных проектов по ветроэнергетике на территории Татарстана.

Оборудование под ветроизмерение и монтажные работы обойдутся в около 18 млн рублей, то есть львиную долю гранта.

Как правило, ветроизмерения проводят на высоте 80 м, но кафедра энергоуниверситета возьмет высоту 100 м. Все дело в общемировой тенденции к повышению единичной мощности ветроустановок.

«Сейчас в мире переходят на установку четырехмегаваттных машин. Чем выше мощность единичной установки, тем она должна быть выше. И это правильно, потому что чем выше, тем больше скорость ветров наверху и там больше энергии ветра, которую можно поймать. Поэтому, заглядывая вперед, мы будем проводить на больших высотах с прицелом на установку более современных и мощных ветроэнергетических агрегатов», — отметил Тимербаев.

Исполнитель предоставит два отчета: один — по ветропотециалу, а второй — энергетический отчет с конкретным предложением по размещению на площадке определенного вида ветрогенераторов, конкретной единичной мощности.

Пока невозможно определить, сколько ветрогенераторов разместиться на каждой площадке. Все зависит от типа «ветряков». «Если это будут 2 МВт ветряки — это на одну площадку, то получается 50 „ветряков“ должно быть. Если это будут четырехмегаваттного класса машины, то это 25 машин. Это уже зависит от конкретной модели „ветряков“, которые будут использованы. А это мы сможем узнать только через год», — сказал собеседник агентства.