Около села Измери в Спасском районе может разместиться ветропарк мощностью до 150 МВт

(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Диана Авакян). Самая мощная по энергопотенциалу площадка для строительства ветропарка в Татарстане находится в Спасском районе около села Измери, сообщил ИА «Татар-информ» заведующий кафедрой «Возобновляемые источники энергии» КГЭУ Наиль Тимербаев.

Прошлой осенью вуз выиграл тендер на проведение ветромониторинга в трех районах республики (Камско-Устьинский, Рыбно-Слободский и Спасский) на 20 млн рублей.

Самая мощная по энергопотенциалу площадка обнаружилась в Спасском районе вблизи села Измери, где можно разместить ветропарк большей мощности — до 150 МВт. Чуть меньшей мощности ветропарк можно разместить в Рыбно-Слободском районе (село Малая Елга), и еще меньшей — в Камско-Устьинском районе (село Красновидово), рассказал агентству Тимербаев.

Выбор именно этих муниципальных районов не случаен и обусловлен их близостью к Куйбышевскому водохранилищу, продолжил доктор технических наук.

«Причина возникновения ветра — это разность давления в атмосфере. А разность давления возникает за счет разности температур, разность температур возникает за счет различного нагрева двух поверхностей. Соответственно, на границе земли и воды, как правило, и появляются ветра. Из этого же принципа наиболее сильные ветра в Татарстане возникают за счет Куйбышевского водохранилища», — пояснил собеседник агентства.

Сейчас специалисты решают административные вопросы по выделению земель под ветроизмерительное оборудование. После годового цикла исследований эксперты КГЭУ определят, как в дальнейшем их можно застроить ветрогенераторами.