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Спорт

Юниорская сборная России по биатлону стала победителем чемпионата мира

5 марта 2018, 06:43

По итогам соревнований россияне завоевали восемь золотых, две серебряных и пять бронзовых наград.
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(Набережные Челны, 5 марта, «Татар-информ»). Юниорская сборная России по биатлону стала победителем медального зачета на чемпионате мира.

По итогам соревнований россияне завоевали восемь золотых, две серебряных и пять бронзовых медалей. Состязания завершились накануне в эстонском городе Отепя. Ранее такого результата российская сборная добивалась лишь в 2003 году.

Среди юношей и девушек чемпионами стали Михаил Первушин (три золотых медали), Андрей Вьюхин (две), Денис Таштимбетов (одна) и Анастасия Гореева (одна).

Среди юниоров и юниорок сборная России также стала первой. Отличились Игорь Малиновский (две золотых медали), Василий Томшин (две), Саид Каримулла Халили (одна) и Вячеслав Малеев (одна).

 


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