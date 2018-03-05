В четырех районах РТ пройдут концерты звезд татарской эстрады

(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Эльза Кузнецова). Концерты звезд татарской эстрады 6 марта пройдут сразу в четырех районах Татарстана – Кайбицком, Агрызском, Апастовском и Муслюмовском.

Жители Кайбицкого и Апастовского районов смогут насладиться пением Санифы Рангуловой и Ильгиза Шайхразиева, а также выступлением солистов государственного фольклорного ансамбля кряшен «Бермянчек».

В Муслюмовском районе выступят хореографический ансамбль «Казан кичлэре», вокальный дуэт «Кыю кызлар» и Айрат Ганиев. В Агрызском лучшие композиции представит государственный ансамбль песни и танца «Агидель».



Санифа Рангулова – заслуженная артистка Татарстана. Она первая запела на татарском языке зарубежные шлягеры и первая надела ультракороткую юбку на сцену. После школы Санифа поступила в педагогическое училище, окончила его и вернулась в свою родную деревню Константиновка в Пермской области. Год отработала учительницей и уехала покорять Казань. Первый же конкурс в 1989 году принес ей успех и популярность.

Рузиля Самигуллина, солистка дуэта «Кыю кызлар», говорит, что мелодия души звучит в каждой ее ноте и песне для поклонников. Вторая солистка дуэта – Линара Галимова-Батталова уверена, что главное на эстраде – это молодость и красота, но и талант занимает не последнее место.

Государственный ансамбль песни и танца «Агидель» – это профессиональный коллектив, который воплощает хореографические традиции татарского народа. Репертуар коллектива востребован на лучших концертных площадках России и зарубежных стран.

Фольклорный ансамбль кряшен «Бермянчек» является лауреатом множества всероссийских конкурсов, дипломантом международных конкурсов «Дукаст фест» (Босния и Герцеговина) и «Бююкчекмаджи» (Турция). На сегодняшний день в репертуаре ансамбля звучат народные песни, собранные в разных регионах Татарстана и за его пределами. Также солисты ансамбля исполняют народные танцы.

Концерты звезд проходят в преддверии выборов. По словам артистов, подобные выступления дают людям возможность сплотиться и получить хорошее настроение.