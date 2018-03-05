Илья Варламов назвал Альметьевск одним из самых прогрессивных городов РФ

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Альметьевск выгодно отличается от остальных городов РФ развитием общественных пространств и велодвижения, пишет Илья Варламов в своем блоге.

Блогера восхитило, что почти на каждой улице Альметьевска есть защищенные велодорожки, а стоимость аренды велосипеда составляет всего 10 рублей за полчаса. «Цель города — создать такие условия, чтобы пятиклассник мог самостоятельно безопасно доехать от дома до школы», — отметил он. Велосипед в городе признан круглогодичным видом транспорта, для очистки велодорожек от снега закуплена специальная техника

Другим поводом для восторга Варламова стали детские площадки и парки. Детские площадки в Альметьевске раскрашены в неяркие цвета и обладают достаточными возможностями для интерактива: например, в тротуарах есть медиаэкраны. «Летом тут даже работают питьевые фонтанчики» — подчеркнул блогер.

«Альметьевск сегодня — один из самых прогрессивных городов в стране», — заключил Варламов.

Ранее Варламов посетил Набережные Челны и назвал город градостроительной ошибкой 1970-х годов.