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Завершился первый этап Открытого Кубка Татарстана по стрельбе из пневматического оружия

5 марта 2018, 00:10

В ходе соревнований одна из спортсменок выполнила норматив мастера спорта.
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). В Татарстане завершился первый этап Открытого Кубка Татарстана по стрельбе из пневматического оружия, сообщает пресс-служба Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ.

В Открытом Кубке Татарстана по стрельбе из пневматического оружия, проходившем в комплексе пулевой стрельбы в пос. Мирный, участвовало около сотни спортсменов из Казани, Чебоксар, Набережных Челнов и Чистополя. Призерами стали в том числе и воспитанники Казанского суворовского училища. В ходе соревнований спортсменка Екатерина Лузганова выполнила норматив мастера спорта международного класса, набрав 418.3 очка.


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