(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). В Татарстане завершился первый этап Открытого Кубка Татарстана по стрельбе из пневматического оружия, сообщает пресс-служба Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ.
В Открытом Кубке Татарстана по стрельбе из пневматического оружия, проходившем в комплексе пулевой стрельбы в пос. Мирный, участвовало около сотни спортсменов из Казани, Чебоксар, Набережных Челнов и Чистополя. Призерами стали в том числе и воспитанники Казанского суворовского училища. В ходе соревнований спортсменка Екатерина Лузганова выполнила норматив мастера спорта международного класса, набрав 418.3 очка.