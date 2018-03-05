Владимир Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин сегодня примет участие в заседании коллегии ФСБ, посвященном подведению итогов работы ведомства в прошлом году и определению приоритетных задач на 2018 год, сообщает сайт Президента РФ.

Затем Владимир Путин посетит съезд транспортников России, который проводится раз в пять лет, выступит там на пленарном заседании и осмотрит выставку приоритетных проектов, запланированных до 2022 года.

Кроме того, Президент РФ проведет телемост со строителями второго Байкальского тоннеля — важнейшего объекта программы модернизации БАМа и Транссиба.