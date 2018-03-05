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Политика

Владимир Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ

5 марта 2018, 05:52

Президент РФ посетит съезд транспортников России и проведет телемост со строителями БАМа.
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин сегодня примет участие в заседании коллегии ФСБ, посвященном подведению итогов работы ведомства в прошлом году и определению приоритетных задач на 2018 год, сообщает сайт Президента РФ.

Затем Владимир Путин посетит съезд транспортников России, который проводится раз в пять лет, выступит там на пленарном заседании и осмотрит выставку приоритетных проектов, запланированных до 2022 года.

Кроме того, Президент РФ проведет телемост со строителями второго Байкальского тоннеля — важнейшего объекта программы модернизации БАМа и Транссиба.


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