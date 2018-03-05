Ученые КФУ и Лейпцигского университета начали исследовать среднюю атмосферу Земли

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Ученые-радиофизики КФУ и метеорологи Лейпцигского университета начали исследовать среднюю атмосферу Земли, сообщает пресс-служба КФУ.

Ученых интересует, как изменяются температура и скорость ветра в области мезосферы и нижней термосферы (на высоте 70–110 км) в зависимости от долготы.

Измерения проводятся метеорными радарами. Один из них установлен недалеко от Казани, другой — в Коллме, рядом с Лейпцигом. Они расположены на близких широтах и разнесены по долготе на 36 градусов.

Результаты наблюдений будут обработаны с помощью одинаковых методик, что позволит детально изучить долготные динамические структуры в мезосфере и нижней термосфере средних широт, которые сейчас почти не исследованы.

Но эти процессы заслуживают пристального внимания, так как существенно влияют на распространение радиоволн. Кроме того, по мнению ученых, скоро в мезосфере можно будет совершать пилотируемые полеты. Полученные учеными данные могут также использоваться при создании моделей атмосферы Земли и динамических процессов в средней атмосфере.

Финансируют исследовательский проект, который продлится три года, РФФИ и Немецкое научно-исследовательское сообщество.