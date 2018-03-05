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Срок службы гаджетов Apple превысил четыре года

5 марта 2018, 01:46

Пользователи Apple довольны техникой и неохотно с ней расстаются.
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Срок службы гаджетов Apple теперь превышает четыре года, сообщил Business Insider со ссылкой на аналитика Asymco Горация Дедье.

Пользуясь открытыми данными Apple, эксперт вычел из 2,05 млрд проданных гаджетов 1,3 млрд используемых сейчас. Соответственно, он выяснил, что около 0,75 млн устройств не используются. При этом продажи продукции Apple составили 0,75 млн экземпляров в третьем квартале 2013 года, из чего специалист сделал вывод, что в среднем гаджеты работают примерно четыре года и три месяца.

В расчетах учитывались iPhone и iPad, а также компьютеры Mac, часы Apple Watch и плееры iPod touch. Исследование показывает, что пользователи Apple довольны техникой и неохотно с ней расстаются.
 


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